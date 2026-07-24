Dominic Thiem cambió la raqueta por el balón y se convirtió en futbolista

Dominic Thiem comenzó una inesperada etapa en su carrera deportiva después de retirarse del tenis profesional. El austríaco cambió la raqueta por el balón y se incorporó a Badener AC, equipo que compite en la octava categoría del fútbol de su país.

El extenista de 32 años quedó registrado oficialmente como jugador del club el pasado 15 de julio ante la Federación Austríaca de Fútbol. Su llegada se concretó mediante la intermediación de un amigo que forma parte del plantel.

Esta no representó su primera experiencia dentro de una cancha de fútbol, pues anteriormente defendió a Lichtenwörth, conjunto de su localidad natal, con el que disputó diez encuentros y convirtió un gol.

Thiem deberá ganarse un lugar en el equipo

El responsable de la sección de fútbol de Badener AC, Sergej Petrovic, confirmó que el prestigio deportivo del nuevo refuerzo no le garantizará un puesto entre los titulares.

"Hemos oído que es un buen jugador. Espero que juegue", expresó el dirigente, quien agregó que Thiem tendrá que competir en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros.

"Como los entrenamientos todavía no comenzaron, no puedo decir demasiado sobre los nuevos fichajes. Tiene un amigo en el club y espero que juegue muy bien aquí. Todos tienen que luchar por un puesto en el once titular", explicó.

Thiem alcanzó el tercer lugar del ranking ATP, disputó cuatro finales de Grand Slam y conquistó el US Open de 2020. Durante una de las etapas más exitosas de su trayectoria fue entrenado por el chileno Nicolás Massú, con quien también celebró el Masters 1.000 de Indian Wells en 2019.

El vínculo entre ambos se extendió desde 2019 hasta 2023 y resultó clave para que el austríaco desarrollara su mejor versión. Tras abandonar el circuito profesional en 2024, Thiem encontró ahora una nueva forma de mantener viva la competencia, aunque desde una de las categorías más modestas del fútbol austríaco.