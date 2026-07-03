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Las fórmulas que maneja la UC ante la lesión de Clemente Montes

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Según la información de Cooperativa Deportes, Universidad Católica está barajando opciones para suplir la baja de Clemente Montes, que sufrió una fractura en el tarso de su pie derecho, la cual requirió intervención quirúrgica y lo tendrá dos meses alejado de las canchas.

El delantero se perderá los octavos de final de la Copa Libertadores contra Estudiantes de La Plata y desde el cuerpo técnico llamaron a analizar un posible refuerzo en su puesto, mientras que la dirigencia aseguró que de incorporar un futbolista, este tiene que ser chileno debido a que ya ocuparon todos los cupos de extranjero. También asoma la opción de Diego Corral.

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