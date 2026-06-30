La Comunidad La Melga Chiloé lanzó una nueva edición de su campaña de apadrinamiento, invitando a la ciudadanía a involucrarse en la conservación de 112 variedades de papas nativas que crecen en la isla de Lemuy.

Conozca el fondo de la iniciativa, que busca proteger este patrimonio genético fundamental para la seguridad alimentaria, en el informe de la editora de Cooperativa Ciencia, Emilia Aguilar.

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