Las graves acusaciones contra Milovan Kegevic y una integrante de su nuevo directorio

Una complicada situación vive la Federación de Tenis de Chile, ya que en las últimas horas se han relevado una serie de antecedentes negativos del presidente electo, Milovan Kegevic, y una de las directoras que designó para su cargo, María Lorena Escobar.

Kegevic, quien fue demandado por apropiación indebida del terreno Valle Dorado en Villa Alemana, además de tener un historial de denuncias por estafa, también fue acusado de "abandono" por cuatro tenistas menores de la Región de Valparaíso.

Según información que recopiló Cooperativa Deportes, en 2024, estos cuatro tenistas menores debían participar en los Juegos Binacionales en Temuco, y Kegevic era el responsable de pagar las inscripciones, costear los pasajes y el alojamiento de estos jóvenes deportistas.

Sin embargo, Kegevic no lo hizo, y nunca dio respuesta; los jóvenes incluso pagaron por su propia cuenta el viaje a Temuco, y cuando estaban en competencia, los sacaron del torneo, ya que tampoco los habían inscrito.

Kegevic recibió dineros del Comité Olímpico de Chile (COCH) para costear todos los costos de la participación de estos jóvenes en los Binacionales, pero esos montos no fueron utilizados.

Del mismo modo, estos menores acusaron que Kegevic les pidió un dinero para inscribirlos en otro torneo, que tampoco se disputó.

Respecto al caso de María Lorena Escobar, fue demandada dos veces y encontrada culpable, condenada a prisión nocturna por aproiación indebida de dineros.

Este caso es grave, ya que, según la ley, al ser encontrada culpable, no está capacitada legalmente para asumir como directora en cualquier institución deportiva del país.

Kegevic y su directorio asumirán el cargo en la Fetech el sábado 27 de junio.