Nicolás Jarry se bajó de la gira de pasto para enfocarse en su recuperación

El tenista chileno Nicolás Jarry anunció que no podrá volver a competir por ahora debido a molestias en el codo, situación que lo obligó a bajarse de la gira sobre pasto pese a que venía entrenando en Barcelona con la intención de regresar al circuito en la previa de Wimbledon.

"Hola a todos, quería contarles que, después de varias semanas entrenando en Barcelona con mucha ilusión y con el objetivo de llegar a la temporada de pasto, las cosas no han salido como esperaba. Sigo con molestias en el codo y, por ahora, no podré volver a competir", señaló el nacional en sus redes sociales.

"Regreso a Santiago para reunirme con mis médicos y evaluar los próximos pasos. No es una situación fácil, pero voy a seguir haciendo todo lo posible para encontrar una solución y volver a la cancha lo antes posible", agregó Jarry, quien no entregó una fecha estimada para su retorno.

"Quiero agradecerles de corazón por todos los mensajes y el apoyo constante que me han brindado. En los momentos más difíciles, sentir ese cariño hace una gran diferencia. Ojalá pueda superar este obstáculo y volver a representar a Chile, con la ilusión de llegar a la Copa Davis. Un abrazo, Nico", cerró el jugador chileno.