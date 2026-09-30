Djokovic extendió su impresionante invicto en Beijing tras once años de ausencia

El serbio Novak Djokovic (11°) derrotó por 6-3 y 7-6(2) al portugués Nuno Borges (49°) y avanzó a los octavos de final del Abierto de China, donde extendió un registro perfecto que permanece intacto tras once años de ausencia.

Djokovic alcanzó de esta manera 30 triunfos sin derrotas en Beijing, torneo que conquistó en seis oportunidades y al que regresó por primera vez desde su última participación.

El partido se extendió durante 1h52' y obligó al serbio a superar dos oportunidades de quiebre en el primer set, además de recibir atención del fisioterapeuta por molestias durante la segunda manga.

Después de imponerse por 6-3 en el parcial inicial, el balcánico tuvo que definir el segundo en el "tie-break", donde tomó rápidamente una ventaja de 5-1 antes de cerrarlo por 7-2.

Djokovic terminó el encuentro con ocho aces y un 88 por ciento de efectividad en los puntos jugados con su primer servicio. Su próximo rival será el chino Bu Yunchaokete (104°), que eliminó al argentino Juan Manuel Cerúndolo (53°).