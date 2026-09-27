República Checa se coronó campeón de la Billie Jean King Cup tras imponerse a Ucrania

Linda Noskova (6° del ranking WTA) derrotó a la ucraniana Elina Svitolina (7°) por 6-3 y 7-6(5), tras una hora y 33 minutos de partido, dándole a República Checa su duodécimo título de la Copa Billie Jean King de tenis.

Sobre la pista dura cubierta del Shenzhen Bay Sports Centre Arena, China, la campeona de Wimbledon cerró por 2-0 la final después de que Karolina Muchova (8°) se impusiera por 6-2 y 6-3 a Anhelina Kalinina (48°) en el primer duelo de singles.

De esta manera, Chequia recuperó una corona que no conquistaba desde 2018 y amplió su condición de segunda selección más laureada de la competición tras Estados Unidos, país que posee 18 galardones de la copa nombrada tras la legendaria tenista norteamericana.

Por otro lado, Ucrania terminó como subcampeona tras alcanzar la final por primera vez en su historia.

"Fue una competición por equipos y no habríamos ganado sin las demás. Todas aportamos una parte importante a este título", afirmó Noskova, quien agradeció el trabajo de sus compañeras y destacó especialmente el papel de la capitana, Barbora Strycova.

Strycova, que asumió el cargo esta temporada, restó importancia a su influencia: "No tuve que adaptarme demasiado porque son jugadoras con mucha experiencia, grandes figuras que saben cómo afrontar estas situaciones", señaló antes de declararse "honrada" por haber compartido el triunfo con el equipo.