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Tópicos: Deportes | Tenis | Roland Garros

[VIDEO] Naomi Osaka sorprendió con traje de gala en su debut en Roland Garros

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La exnúmero uno del mundo lució un traje negro que luego se sacó.

[VIDEO] Naomi Osaka sorprendió con traje de gala en su debut en Roland Garros
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La tenista japonesa Naomi Osaka sorprendió a todos al salir a la cancha con un vestido de gala para su estreno en el cuadro femenino de Roland Garros.

La jugadora asiática, exúmero uno del mundo, mostró un traje negro que luego se quitó para mostrar una tenida dorada, con la finalmente afrontó su partido ante la alemana Laura Siegemund.

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