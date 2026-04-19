Fils superó a Rublev en Barcelona y ganó su primer Conde de Godó

El tenista francés Arthur Fils (30° de la ATP) dio la gran sorpresa este domingo al consagrarse campeón del Trofeo Conde de Godó, tras vencer en la final al ruso Andrey Rublev (15°) por parciales de 6-2 y 7-6 (2).

Con este triunfo en Barcelona, el galo rompió una histórica sequía para su país, convirtiéndose en el primer tenista de dicha nacionalidad en levantar el título en la capital catalana desde que lo hiciera Thierry Tulasne en 1985.

Este trofeo representa el primer título de la temporada para Fils y el cuarto de su carrera profesional, consolidando su regreso a la élite tras superar una compleja fractura por estrés en la espalda que lo mantuvo ocho meses fuera de competición.

Con esta victoria, el francés sucede en el palmarés al danés Holger Rune y suma su tercera corona sobre arcilla.