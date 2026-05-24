Ucraniana Kostyuk entre lágrimas en Roland Garros: Un misil cayó a 100 metros de mi casa

La bomba expansiva de la guerra de Ucrania llegó a Roland Garros, donde la ucraniana Marta Kostyuk, favorita 15, rompió a llorar tras derrotar en la primera ronda a Oksana Selekhmeteva, tenista rusa recién nacionalizada como española.

"Esta mañana, a 100 metros de la casa de mis padres, un misil destruyó un edificio", señaló este domingo en conferencia de prensa.

"Tuve que lidiar con eso y salir a jugar. Me sentí mal solo con el pensamiento de que si (el misil) hubiera estado a 100 metros más cerca, probablemente hoy no tendría a mi mamá ni a mi hermana", señaló mostrando una fotografía en su teléfono.

"Estoy increíblemente orgullosa de mí misma. Creo que ha sido uno de los partidos más difíciles de mi carrera", aseguró visiblemente afectada la jugadora tras imponerse por 6-2 y 6-3.

"Fue una mañana muy difícil. No sabía cómo lo iba a manejar. He pasado casi toda la mañana llorando", agregó la ucraniana, que se refirió al ataque ruso sobre Kiev y otras ciudades del país, que provocaron al menos 69 heridos y dos muertos, según las autoridades del país.

Kostyuk, de 23 años, afirmó estar feliz de poder avanzar a la segunda ronda de un Grand Slam que disputa por séptima edición y donde en 2021 alcanzó los octavos de final, pero señaló que frente a lo que sucede en su país lo deportivo pasa a segundo plano.

Pese a ello, afirmó que quiso saltar a la pista "porque es importante seguir adelante" pues "mi mayor ejemplo son los ucranianos. Esta mañana me desperté y vi que la vida seguía en mi país, que los ucranianos siguieron ayudando a quienes más lo necesitaban", dijo.

La jugadora se mostró feliz de ver muchas banderas ucranianas en las gradas: "Estoy muy feliz de tenerlos aquí. No tengo mucho más que añadir".