09:03 - | El ciclismo masculino llega a Curarrehue. Diego Moya lidera, pero lucha palmo a palmo con el francés Cenzino Lebot. En la categoría femenina, la mexicana Cecilia Pérez batalla con la chilena Macarena Salazar

09:01 - | La recomendación de Bárbara Riveros al ministro Pizarro para la carrera en Pucón: "El entrenamiento ya está hecho. Que vaya de menos a más, porque después pasa la cuenta"

08:59 - | Jaime Pizarro, ministro del Deporte, antes de participar en el Ironman de Pucón: "No defrauda. En convocatoria, en consolidación a nivel internacional, todos son elementos que potencian"

08:41 - | Diego Moya retoma la punta en la acción masculina

08:32 - | El triatleta paralímpico Benjamín Bobadilla completó la primera etapa de natación y es secundado para subirse a la silla de ruedas y para dar la posta de ciclismo

08:17 - | La etapa de 90 kms de ciclismo sigue en marcha: Diego Moya pasó del primer al segundo lugar masculino, mientras Macarena Salazar sigue al frente de la categoría femenina

07:33 - | Ahora llegan a la transición de natación a ciclismo las triatletas elite femeninas. Macarena Salazar fue la primera en dejar el agua rumbo a las bicicletas

07:23 - | Los competidores masculinos elite; primeros en iniciar la competencia, ya salieron del agua tras 1.9 kilómetros de nado y van rumbo a la posta para la etapa de ciclismo. Diego Moya lidera en la transición

07:07 - | Ahora hacen su inicio los triatletas paralímpicos. Poco a poco saltan al lago Villarrica las diversas categorías para iniciar su participación en el Ironman 70.3

07:06 - | Cinco minutos después de la largada del pelotón masculino elite, entraron al agua las competidoras de la categoría femenina