[VIDEO] Tom Hanks y "Wilson" se reencontraron en un partido de béisbol

El pasado sábado, durante el encuentro por la Subway Series entre los dos equipos de Nueva York, Mets y Yankees, se vivió un reencuentro para los amantes del cine.

El Citi Field fue testigo de como Tom Hanks, fanático de los metropolitanos, fue sorprendido por "Mr. Met", la mascota del equipo, disfrazado de "Wilson", su famoso compañero con forma de pelota en "Náufrago", película en la cual interpreta a un superviviente en una isla del Océano Pacífico.

El actor y el corpóreo intercambiaron abrazos y también fueron parte de un divertido momento, en el que se les ve discutiendo las tácticas del cuadro de Queens en un portapapeles, además de recrear el famoso grito de desespero que Hanks emite en el largometraje tras perder al balón en alta mar.

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En cuanto al partido, Mets venció 6-3 a su rival de ciudad, empatando la serie con un juego para cada uno, que a la postre ganó por 6-7 en el tercer enfrentamiento para quedarse con la Subway Series.