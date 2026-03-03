La Bolsa de Santiago cayó casi 3% y el dólar volvió a superar los 900 pesos

La Bolsa de Santiago registró una importante caída y, casi en paralelo, el precio del dólar volvió a superar los 900 pesos la mañana de este martes.

Continuando su trayectoria a la baja, y casi un mes después de precipitarse en 2%, el IPSA descendió en casi 3%.

Por momentos, el indicador se ubicó por debajo de los 10.000 puntos, llegando a los 9.994 a las 10:53 horas, pero repuntó hasta los 10.024 pasadas las 11:00 horas y concluyó la jornada en los 10.248, con una disminución diaria de 2,85%.

En tanto, Bloomberg indicó que el precio del dólar superó los 904 pesos esta mañana, su mayor valor en lo que va del 2026.

Más tarde, incluso llegó a los 920 pesos, casi 40 más con respecto al cierre del lunes.

Finalmente, de acuerdo a Bloomberg, el cierre de las transacciones fue en los 905 pesos; 24 pesos más que el lunes.

Por lo pronto, el alza de la divisa estadounidense se interpreta como una repercusión en nuestra economía de la guerra contra Irán.

Al respecto, Patricio Jaramillo, director de Riesgo Financiero de PwC Chile, estimó que "si el conflicto escala o se prolonga, podríamos ver un efecto más persistente en el dólar, por esta mayor aversión al riesgo global que estamos observando, y una presión adicional sobre la inflación, especialmente en transportes y bienes importados".

"Ahora bien, la magnitud dependerá de la duración y profundidad del conflicto: si éste es acotado, el impacto será más bien transitorio, pero si afecta a la oferta global y la ruta es estratégica -como lo está siendo hasta ahora-, el efecto podría ser más extendido, y generar un traspaso más amplio a otros precios de la economía", advirtió el experto.

Efecto inflacionario del petróleo

A la vez, el conflicto en Medio Oriente ya motivó un alza de más de 7% en el costo del petróleo brent en el Mercado de Futuros de Londres.

En el caso de Chile, se espera que tal aumento se refleje en la Actualización de Precios de Referencia de los Combustibles del 25 de marzo, en lugar de la variación que se conocerá mañana miércoles y se aplicará a partir del jueves.

Según Gonzalo Escobar, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, "esto ciertamente se va a traducir en un incremento de los costos de transporte y por lo tanto, vamos a ver efectos inflacionarios, tanto directos por el incremento del precio de los combustibles, como inflación de segunda vuelta. Es decir, como aumentan los costos de transporte, vamos a ver incrementos en el precio de otros bienes y servicios".

Inminente alza de las gasolinas

Para el reporte ENAP de mañana, Clapes UC proyecta un alza de aproximadamente 20 pesos por litro para las gasolinas y 18 pesos por litro para el diésel. En tanto, de mantenerse las condiciones actuales, el organismo también prevé un aumento para fines de marzo, considerando los ataques en Irán como un riesgo alcista adicional.

"Para este jueves 5 de marzo, proyectamos un alza en los precios mayoristas de los combustibles de cerca de 20 pesos por litro en las gasolinas y 18 pesos en el diésel, explicado principalmente por el aumento que hemos visto tanto en el precio del petróleo internacional como del tipo de cambio en las últimas semanas", señaló Francisca Cuadros, investigadora de Clapes UC.

"Si este escenario se mantiene para el próximo ajuste de precios del 25 de marzo, proyectamos un nuevo incremento de precio, donde es importante destacar que el conflicto en Medio Oriente agrega una nueva presión sobre los precios. Hoy día ya vemos un precio del petróleo Brent sobre los 83 dólares por barril y un tipo de cambio por sobre los 910 pesos por dólar, lo que mantiene el riesgo de nuevas alzas en el corto plazo", añadió la experta.