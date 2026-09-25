Generación Z abre oportunidades para el vino y el pisco chileno en EE.UU.

La forma en que la Generación Z consume bebidas alcohólicas en Estados Unidos abre oportunidades para los productores chilenos de vino y pisco, según un comunicado difundido este viernes por ProChile.

La entidad sostiene que los jóvenes estadounidenses beben con menos frecuencia, pero prestan más atención a la experiencia, la autenticidad y el bienestar. En ese escenario, identifica un mayor interés por los vinos espumantes, los cócteles, las bebidas listas para consumir y las alternativas de baja o nula graduación alcohólica.

Para Chile, el desafío es destacar atributos como el origen y la identidad de sus productos, en vez de competir principalmente por precio o volumen. ProChile también menciona oportunidades para los productores nacionales de gin.

"Estados Unidos nos está mostrando que ya no basta con estar en la góndola: hay que estar en la conversación cultural. La Generación Z busca marcas con las que se identifique, no solo etiquetas que reconozca, y ese es exactamente el desafío y la oportunidad que tenemos como país productor", afirmó Andrea Sapag, agregada comercial de ProChile en Nueva York.

Una estrategia para entrar al mercado

ProChile recomienda a los exportadores construir sus marcas de manera gradual, con foco en ciudades como Nueva York, Miami y Los Ángeles. Entre las acciones propuestas figuran las alianzas con bartenders e importadores especializados y una comunicación sostenida sobre el origen de cada producto.

La entidad advierte, además, que el sistema estadounidense de distribución de bebidas alcohólicas en tres niveles y la fragmentación del mercado exigen una estrategia comercial de largo plazo antes de alcanzar ventas a gran escala.

El planteamiento llega en un momento complejo para la industria vitivinícola: Vinos de Chile advirtió este mes sobre la caída del consumo mundial y las dificultades que enfrenta el sector. El año pasado, además, las exportaciones de vino chileno a Estados Unidos registraron una baja en el primer semestre.