AChM: "Inaceptable" que no se compense la rebaja de contribuciones

El gran proyecto de ley que presentará el Gobierno, que incluye varias rebajas de impuestos, recibe "fuego amigo" desde el mundo municipal, pues la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) consideró que "inaceptable" que no se compense completamente los menores ingresos por no pago de contribuciones.

El presidente del grupo, Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar e independiente apoyado por RN, declaró que "si el costo estimado de esta decisión es de US$200 millones al año, la reposición al Fondo Común Municipal no puede ser de US$130 millones. La restitución tiene que ser del 100%. Cualquier monto menor significa, en los hechos, debilitar a los municipios y afectar la capacidad de respuesta de cientos de comunas, especialmente de aquellas que más dependen de este fondo para su funcionamiento".

La propuesta del Ejecutivo contempla la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de los mayores de 65 años, sin diferenciación socioeconómica.

"Aquí no se está discutiendo una cifra abstracta. Se está hablando de recursos que permiten sostener servicios, atención social, seguridad, mantención urbana, apoyo comunitario y gestión local en territorios que ya operan con enormes restricciones", apuntó.

Para Alessandri, "no se pueden anunciar medidas que afectan directamente a las municipalidades sin garantizar una compensación total y sin abrir una conversación seria con quienes administran la realidad en los territorios".

"Exigimos que esta medida se corrija y que se establezca una reposición total de los recursos comprometidos al Fondo Común Municipal. Lo contrario sería trasladar a los municipios el costo de una decisión nacional, debilitando precisamente al nivel del Estado que está más cerca de la ciudadanía", cerró.