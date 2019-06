A raíz del bajo crecimiento esperado para este año, en la mesa de reporteros de El Diario de Cooperativa conversamos con el ex ministro y ex presidente del Banco Central José de Gregorio. En la oportunidad proyectó un crecimiento del 2,5 por ciento. Si bien sostuvo que es débil, enfatizó en que "no estamos en una recesión ni en una cosa dramática. Hay que tratar de desdramatizar".

LEER ARTICULO COMPLETO