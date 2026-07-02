¿Es el modelo paraguayo una receta para Chile?: Economistas rebaten dichos de Kast

En su reciente visita a Paraguay, el Presidente José Antonio Kast elogió el modelo de ese país resaltando la baja de impuestos corporativos como clave para reducir la pobreza.

"Es un ejemplo para toda la región: un país que ha sabido ir ordenando sus cuentas, como decimos nosotros, 'ordenando la casa'", resaltó el Mandatario cuyos dichos no pasaron inadvertidos.

Claudio Agostini, economista de la Universidad Adolfo Ibáñez, dijo en El Primer Café de Cooperativa que "me llamaron mucho la atención las declaraciones del presidente, porque Paraguay no ha bajado los impuestos. La regla del 10-10-10 la tiene hace muchos años. Y Paraguay, la gran reforma tributaria que hizo, que fue el 2019 y empezó a operar el 2020, no tocó esas tasas. El IVA era 10% antes y después de la reforma, el de renta empresarial era 10% antes y después, el de la renta personal era 10% antes y después de la reforma".

"Gran parte de lo que pasó en Paraguay fue, sin tocar las tasas, hacer que más contribuyentes pagaran y que algunos que no pagaban empezaran a pagar, sobre todo por el lado de los agricultores y los profesionales independientes. Y además bajó la tasa de evasión haciendo cosas que Chile hizo mucho antes. Dentro de esa reforma, por ejemplo, Paraguay empezó desde el 2020 gradualmente a usar facturación electrónica. Nosotros en Chile hacemos eso desde el 2014, seis años antes que Paraguay", explicó.

Agostini remarcó que "concluir que Paraguay bajó los impuestos y por eso creció al 5% es equivocado, porque esa tasa no la bajó, está en 10% hace muchos años. (...) Si la explicación fuera esa, bueno, Paraguay debería llevar creciendo al 5% veinte años, porque ha tenido la tasa del 10% hace muchos años, y no es verdad eso".

Sin comparación

Alejandro Micco (DC), economista de la Universidad de Chile, comentó que Paraguay ha logrado crecer en los últimos años debido a las exportaciones de la soya.

De todas formas, agregó, "no sé si es un país que yo quisiera compararme con los niveles de evasión que tiene".

El exsubsecretario enfatizó que Paraguay "es un país que tiene un nivel de desarrollo muchísimo más bajo que el chileno", con "un sistema desintegrado completamente, no hay crédito. Tú pagas el impuesto de ese 10, después tienes impuesto a los dividendos también".

"Yo no diría para nada que es el ejemplo. Paraguay lo único que está haciendo, en buena hora, es que ha empezado a crecer más, pero era un país extremadamente pobre con casi nula institucionalidad", añadió.

Alejandro Weber, economista de la Universidad San Sebastián, coincidió que "Paraguay es un país muy distinto, hay que ser muy cuidadosos con las comparaciones internacionales: son contextos sociales distintos, culturales, educacionales. A mí me gusta mucho más compararnos con nuestra propia trayectoria".

"Palabras de buena crianza"

Rodrigo Echecopar (FA), investigador del centro de estudios Rumbo Colectivo, cree que Kast dio "palabras de buena crianza al estar en el país vecino".

El economista dijo que "me cuesta entender claramente cuál es la sugerencia que proviene de esa reflexión. Lo mismo con el tema de la recaudación tributaria; es un país que tiene una recaudación tributaria muchísimo más baja que la chilena, 15% del PIB. Si uno ve cuál es la diferencia entre la recaudación chilena (que está entre 21,5% y 22%) son 6 o 7 puntos del PIB".

"¿Qué es esa diferencia? Bueno, eso son programas sociales que a mi parecer son importantes en Chile: es toda la Gratuidad, toda la PGU, toda la atención primaria de salud, toda la subvención escolar. Sumadas todas esas cosas da más o menos esos órdenes de magnitud. Entonces yo tampoco me imagino que el Presidente o sus asesores estén pensando en avanzar en una dirección que implica un retroceso respecto a cosas que los chilenos y chilenas valoran positivamente", postuló.