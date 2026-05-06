En El Primer Café, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Eduardo Cretton analizó este miércoles el rol y las recientes propuestas del histórico dirigente gremialista Pablo Longueira, con quien marcó una clara distancia estratégica y, sobre todo, generacional.

El joven parlamentario, de 30 años, subrayó que el contexto actual de Chile requiere una lectura distinta a la del siglo pasado. "Pablo fue un hombre de la transición y lo que estamos viviendo hoy es más bien una post-transición", sostuvo el legislador, quien atribuyó una "cierta añoranza" al discurso del exministro, que quiere volver a presidir el partido.

Cretton también cuestionó la obligatoriedad de "los acuerdos por los acuerdos, como esta cosa noventera de la que habla Pablo Longueira de que hay que llegar a acuerdos sí o sí", y planteó, en cambio, que la salud del sistema no depende de la ausencia de conflictos, sino de que "esas diferencias se den dentro de un marco de respeto y de un diálogo político".

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