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Tópicos: Economía | Impuestos | Operación Renta

Las claves para que emprendedores cumplan con su Operación Renta 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Carolina Saravia, subdirectora de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII), detalló en Cooperativa los pasos para una declaración exitosa.

La autoridad destacó la importancia de mantener registros ordenados de ventas y gastos para evitar sanciones e intereses por falta de información.

Las claves para que emprendedores cumplan con su Operación Renta 2026
 ATON (referencial)

"Si no presentaste una declaración jurada vas a tener multas, y si tu declaración resulta con pago, tendrás intereses que aumentan por cada mes de retraso", advirtió la representante del SII.

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Carolina Saravia, subdirectora de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII), explicó en Cooperativa los aspectos fundamentales de la Operación Renta 2026 para emprendedores y enfatizó en la necesidad de conocer el régimen tributario y los códigos correspondientes para completar el proceso sin errores.

En una nueva edición de Esa es la Idea, la autoridad recomendó a quienes inician sus negocios contar con toda la documentación de respaldo a mano: "Lo importante es tener los datos respecto de su empresa, ventas, boletas de servicios y facturas", indicó, recomendando el apoyo de un contador si no se poseen conocimientos contables básicos para llevar un balance.

Respecto a los plazos, la subdirectora de organismo estatal recordó que el proceso para contribuyentes con pago de impuestos vence el 30 de abril. En tanto, quienes esperan devolución tienen hasta el 8 de mayo, aunque si declaran antes del 23 de abril, podrán recibir su dinero de forma anticipada el próximo 15 de mayo.

Saravia puntualizó que el incumplimiento de estas obligaciones conlleva sanciones económicas que varían según el caso: "Si no presentaste una declaración jurada vas a tener multas, y si tu declaración resulta con pago, tendrás intereses que aumentan por cada mes de retraso", advirtió.

Finalmente, la representante del SII destacó la aplicación "Mi Negocio Cumple", herramienta que busca "simplificar todo lo que es el cumplimiento de sus obligaciones", permitiendo emitir boletas y declarar el IVA mensual directamente desde el teléfono celular.

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