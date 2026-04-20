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Tópicos: Economía | Impuestos

Reconstrucción: Diputado PS objeta "plazo demasiado breve" para tramitar una reforma tributaria

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

"No requiere la coyuntura o el piriquineo de un voto más o menos, sino que de acuerdos que se dan a largo plazo", apuntó Raúl Leiva en Cooperativa.

A falta de trabajo prelegislativo en torno a esta "discusión técnica compleja", el jefe de bancada ve difícil que se despache a fines de mayo.

Reconstrucción: Diputado PS objeta
 ATON (archivo)

Además de la viabilidad política, el diputado Leiva estimó que a la propuesta del Gobierno le hace falta "legitimidad social".

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El diputado Raúl Leiva, jefe de bancada del Partido Socialista, remarcó que en los hechos, el proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social es una reforma tributaria, y por ende, el Gobierno no puede esperar que el Congreso lo despache de aquí a fines de mayo.

Si bien indicó que tal plazo se fijó cuando el texto se iba a presentar a fines de marzo, cuando aún no aterriza en el Parlamento, Leiva planteó en El Diario de Cooperativa: "Hay que decir las cosas como son: esta es una reforma tributaria. Reintegra el sistema, rebaja impuesto corporativo e (instala) invariabilidad tributaria, y no requiere la coyuntura o el piriquineo de un voto más o un voto menos, sino que acuerdos que se deben dar a largo plazo".

"Una discusión técnica tan compleja como esta, que no ha tenido trabajo prelegislativo, que da cuenta de que gremios importantes en nuestro país, que reúnen a cientos de miles de emprendedores, no están considerados... Creo que es un plazo demasiado breve para tramitarlo", enfatizó el opositor.

Además de la viabilidad política, el jefe de bancada PS relevó que la iniciativa "debe tener legitimidad social, y ésta no existe cuando sólo apunta a beneficiar al 1% más rico y lo que se plantea -según la versión del Gobierno- es que al aumentar el crecimiento, habrá mayor recaudación, pero hay un consenso entre quienes conocen de verdad estas materias económicas tan sensibles de que esto no se da de inmediato, sino que sólo se recupera el 50% de la rebaja tributaria en un umbral de cinco a 10 años. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Qué programas sociales van a recortar?".

Por otra parte, Leiva cuestionó la reacción del Gobierno ante la posibilidad de que la oposición recurra al Tribunal Constitucional para frenar el proyecto en caso de detectar irregularidades en su contenido, y acusó "una prepotencia que lamentablemente no abre el diálogo, que no permite desarrollar ideas".

"Vamos a ver si esa misma vehemencia y prepotencia se mantiene durante la discusión en general y en particular. De esa manera, sin respetar debidamente -a mi juicio- lo que son las facultades del Congreso Nacional, creo que se pueden alzar más voces en contra que a favor del proyecto", cerró.

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