Cadena nacional: Oposición tilda de "manotazo" el plan de Kast

La oposición manifestó un tajante rechazo a los anuncios económicos realizados este miércoles por el Presidente José Antonio Kast en su primera cadena nacional.

Bajo el nombre de Proyecto de Reconstrucción y Desarrollo, el proyecto estrella del Mandatario busca impulsar el crecimiento al 4% mediante cerca de 40 medidas, entre las que destacan la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%, la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas, la repatriación de capitales desde el extranjero con el pago de un impuesto único del 7% y la reinstauración del estatuto de invariabilidad tributaria para inversiones de largo plazo.

La oposición ha bautizado la propuesta como "Ley Tutti Frutti", denunciando que el Gobierno utiliza la urgencia de la reconstrucción post-incendios como un paraguas para introducir reformas estructurales que deberían discutirse por separado.

"Es un auténtico manotazo a las familias trabajadoras. Es decir, se van a rebajar los impuestos a los dueños de las grandes empresas, a los ministros que son propietarios de empresas que generan millonarias utilidades y, como contrapartida, las personas van a recibir menos servicios", fustigó el diputado Luis Cuello (Partido Comunista).

En la misma línea, el senador Diego Ibáñez (Frente Amplio) sostuvo que "es un proyecto que, sin ningún tipo de compensación, está hecho a la medida de los grandes empresarios y de los más millonarios de este país".

"Es un tremendo sacrificio para los que menos tienen y un tremendo favor para el 1% más rico", fustigó el exdiputado, mientras que el senador Vlado Mirosevic (Partido Liberal) criticó que "el Presidente Kast pide apretarse el cinturón, pero se lo pide solo a la clase media y a los más vulnerables".

"No hemos visto en su discurso ninguna medida que vaya de verdad al corazón del problema y a proteger a la clase media y a las familias más vulnerables", cuestionó el exprecandidato presidencial.

Ofensiva en el Tribunal Constitucional

Ante la negativa de La Moneda de separar las materias del proyecto, las bancadas del Partido Socialista, el FA y la Democracia Cristiana anunciaron que agotarán las instancias legales para evitar una tramitación "exprés".

El diputado Raúl Leiva, jefe del bloque PS, advirtió que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la forma en que se pretende legislar: "Si el Gobierno pretende que todo se vea de manera exprés en una olla a presión, en una sola comisión, negando la validez del Congreso Nacional a analizar las distintas temáticas, creo que no corresponde", enfatizó.

Pese a las críticas, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, desestimó los cuestionamientos asegurando que el proyecto cumple con todos los requisitos legales y se ajusta a las ideas matrices del mensaje presidencial.