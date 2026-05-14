Álvaro Merino, director ejecutivo de la organización especializada Núcleo Minero, afirmó que el precio histórico del cobre "contribuye tanto a las exportaciones como al financiamiento fiscal (de nuestro país)", pero puso el foco en el "estancamiento en la producción" del sector y subrayó que "hay que aumentar la inversión".

El metal rojo alcanzó su valor más elevado el miércoles en la Bolsa de Metales de Londres con 6,39 dólares la libra, lo que "es una muy buena noticia para Chile. Significa que aumentan los ingresos del país vía exportaciones, del mismo modo que también aumentan los ingresos para el fisco, y un mayor precio del cobre dinamiza la economía" destacó.

De todos modos, "hay que tener cautela", dijo Merino, ya que "hay que ver el comportamiento futuro del principal consumidor de cobre del mundo, China, que capta el 60% de la totalidad de la demanda por cobre a nivel mundial".

"Junto con ello, también tenemos que tener presente las tensiones geopolíticas que se han incrementado, y ambos factores influyen en el precio futuro del metal rojo", agregó el director de Núcleo Minero.

A esto se suma que "tuvimos una caída en la producción de cobre en el primer trimestre, aunque considero que más relevante que eso es el estancamiento de la producción en más de dos décadas", por lo que "debemos estar preparados ante este crecimiento de la demanda. Y eso significa hacer los mayores esfuerzos posibles por elevar la producción, a través de tres medidas concretas: primero, aumentar la inversión; segundo, aumentar la inversión; y tercero, claramente, aumentar la inversión", enfatizó.

"En la medida que aumentemos la inversión (en minería), vamos a generar mayor producción (de cobre), y esa mayor producción va a generar mayor bienestar para el país", explicó Merino.

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