Carolina Quezada, presidenta de la Asociación de Personas con Endometriosis y Adenomiosis en Chile (Apeach), abordó en Cooperativa la dura realidad de quienes padecen estas enfermedades y que sufren una histórica invisibilización por parte del sistema de salud, donde el dolor normalizado ser puede catalogado como una "exageración" por los profesionales.

En conversación con Una Nueva Mañana, la fundadora de Apeach relató el calvario que viven miles de mujeres en Chile y describió síntomas que incluyen sangrados abundantes y un dolor parecido a una sensación de "desgarro por dentro".

"La endometriosis y la adenomiosis siempre las defino como una bomba para todos los ámbitos de la vida", puntualizó Quezada, quien denunció que la formación médica actual es insuficiente, ya que en muchos casos deriva en diagnósticos tardíos y negligencias graves.

Con el objetivo de romper este silencio, Apeacj lanzó el documental "Invisible", un registro que expone los testimonios de pacientes que han debido enfrentar no solo el impacto físico de la enfermedad, sino también el estigma social, el ausentismo laboral y la falta de una cobertura médica adecuada.

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