La exministra Carolina Tohá cuestionó en Lo Que Queda del Día de Cooperativa las prioridades del proyecto de Presupuesto 2027 y advirtió sobre el impacto de los ajustes en la inversión, el empleo y la educación. "Se dijo que se iba a hacer una cosa y se hizo otra", afirmó.

Tohá llamó a mirar más allá del fin de "Yo Elijo Mi PC" y manifestó preocupación por las reducciones en ciencia, universidades públicas y programas para mujeres. "Más que haber un diseño técnico declarado, lo que hay es una agenda política", sostuvo.

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