Casku 3D: La startup que agiliza la asimetría craneal en niños con malformaciones
Daniela Retamales explicó cómo la tecnología 3D revoluciona el tratamiento de corrección, reduciendo tiempos y mejorando el acceso a salud especializada en regiones.
El emprendimiento utiliza escaneo digital para crear órtesis personalizadas, eliminando el uso de moldes y permitiendo un seguimiento del desarrollo del sistema nervioso y motor.
"Hoy la tecnología está al servicio de las personas; logramos reducir tratamientos de ocho a solo tres meses", destacó la cofundadora de Casku 3D sobre el impacto de sus dispositivos médicos en la calidad de vida infantil.