Casku 3D: La startup que agiliza la asimetría craneal en niños con malformaciones

Daniela Retamales, cofundadora de Casku 3D, presentó su innovadora solución para corregir asimetrías craneales mediante escaneo e impresión tridimensional, que permite fabricar cascos personalizados que optimizan la recuperación de bebés afectados.

En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, la emprendedora advirtió que el 20% de los lactantes sufren estas condiciones y que, tradicionalmente, se usaban moldes de yeso invasivos: "El tratamiento con yeso dura ocho meses; con nosotros, el promedio es de tres", afirmó, destacando la eficiencia y comodidad de su propuesta tecnológica.

La empresa busca democratizar el acceso a salud especializada. Actualmente operan desde Antofagasta hasta Puerto Montt, facilitando que familias de regiones no deban viajar a la capital, puesto que "queremos que esta tecnología llegue a todos lados", enfatizó Retamales.

La cofundadora expresó su deseo de influir en políticas públicas para la detección temprana: "Si se detecta a los tres meses, puede corregirse solo con terapia", explicó.

Finalmente, subraryó que Casku 3D proyecta expandirse internacionalmente y desarrollar nuevas aplicaciones médicas con biomateriales.