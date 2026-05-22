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Tópicos: Economía | Pymes

Casku 3D: La startup que agiliza la asimetría craneal en niños con malformaciones

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Daniela Retamales explicó cómo la tecnología 3D revoluciona el tratamiento de corrección, reduciendo tiempos y mejorando el acceso a salud especializada en regiones.

El emprendimiento utiliza escaneo digital para crear órtesis personalizadas, eliminando el uso de moldes y permitiendo un seguimiento del desarrollo del sistema nervioso y motor.

Casku 3D: La startup que agiliza la asimetría craneal en niños con malformaciones
 Casku 3D

"Hoy la tecnología está al servicio de las personas; logramos reducir tratamientos de ocho a solo tres meses", destacó la cofundadora de Casku 3D sobre el impacto de sus dispositivos médicos en la calidad de vida infantil.

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Daniela Retamales, cofundadora de Casku 3D, presentó su innovadora solución para corregir asimetrías craneales mediante escaneo e impresión tridimensional, que permite fabricar cascos personalizados que optimizan la recuperación de bebés afectados.

En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, la emprendedora advirtió que el 20% de los lactantes sufren estas condiciones y que, tradicionalmente, se usaban moldes de yeso invasivos: "El tratamiento con yeso dura ocho meses; con nosotros, el promedio es de tres", afirmó, destacando la eficiencia y comodidad de su propuesta tecnológica.

La empresa busca democratizar el acceso a salud especializada. Actualmente operan desde Antofagasta hasta Puerto Montt, facilitando que familias de regiones no deban viajar a la capital, puesto que "queremos que esta tecnología llegue a todos lados", enfatizó Retamales.

La cofundadora expresó su deseo de influir en políticas públicas para la detección temprana: "Si se detecta a los tres meses, puede corregirse solo con terapia", explicó.

Finalmente, subraryó que Casku 3D proyecta expandirse internacionalmente y desarrollar nuevas aplicaciones médicas con biomateriales.

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