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Tópicos: Economía | Pymes

¿Cómo postular a "Digitaliza tu Pyme"? Cursos gratuitos de IA para 100 mil emprendedores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Una herramienta de autodiagnóstico permite medir la madurez de la empresa postulante.

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La Subsecretaría de Economía detalló cómo funcionará el programa "Digitaliza tu Pyme", que en alianza con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) y Sofofa Capital Humano busca potenciar el uso de IA.

Se trata de una iniciativa que busca capacitar de forma gratuita a cerca de 100 mil micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país.

La autoridad explicó que "a través del plan 'Hazlo con IA', los emprendedores aprenderán a utilizar herramientas generativas para optimizar su productividad cotidiana".

¿Cómo postular a "Digitaliza tu Pyme"?

  • Registro de usuario y empresa: con Clave Única o cuenta creada previamente
  • Requisito de acceso: realizar de manera online el "Chequeo Digital", herramienta de autodiagnóstico que mide la madurez de la empresa
  • Costo: 100% gratuito
  • Dónde ingresar: a través de la plataforma web oficial digitalizatupyme.cl

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