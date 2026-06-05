¿Cómo postular a "Digitaliza tu Pyme"? Cursos gratuitos de IA para 100 mil emprendedores
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Autor: Redacción Cooperativa
Una herramienta de autodiagnóstico permite medir la madurez de la empresa postulante.
Una herramienta de autodiagnóstico permite medir la madurez de la empresa postulante.
La Subsecretaría de Economía detalló cómo funcionará el programa "Digitaliza tu Pyme", que en alianza con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) y Sofofa Capital Humano busca potenciar el uso de IA.
Se trata de una iniciativa que busca capacitar de forma gratuita a cerca de 100 mil micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país.
La autoridad explicó que "a través del plan 'Hazlo con IA', los emprendedores aprenderán a utilizar herramientas generativas para optimizar su productividad cotidiana".