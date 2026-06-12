DemoDay 2026: Metro llama a startups para modernizar su red mediante soluciones tecnológicas

Carlos Melo, gerente de Planificación y Clientes de Metro, explicó en Cooperativa el lanzamiento de su tercer "DemoDay", una convocatoria a startups y empresas tecnológicas para resolver desafíos críticos en movilidad, infraestructura y experiencia de viaje.

En una nueva edición de Esa es la Idea, el ingeniero civil subrayó que el plan de expansión requiere mayor productividad, por lo que buscan herramientas digitales. Afirmó que "nos interesa poder utilizar la tecnología para ser más productivos" y así entregar las nuevas líneas ferroviarias en los plazos originalmente planificados.

Respecto al mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas, la empresa apuesta por modelos predictivos. El gerente señaló que buscan "desarrollar modelos predictivos que nos permitan adelantarnos a las fallas" para asegurar la disponibilidad constante de los equipos para todos los pasajeros de la red.

La tercera línea de trabajo apunta a mejorar la comunicación ante contingencias operativas. Melo explicó que pretenden optimizar el flujo de personas y "poder informarle a cada persona cuál es la mejor alternativa para ella" mediante soluciones tecnológicas que personalicen la información entregada.

Las postulaciones para este concurso de innovación abierta estarán disponibles hasta el 31 de julio en el sitio web institucional. Los proyectos seleccionados recibirán financiamiento para sus pilotos y la posibilidad de concretar un contrato permanente con la principal red de transporte capitalina.