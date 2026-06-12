DemoDay 2026: Metro llama a startups para modernizar su red mediante soluciones tecnológicas
Carlos Melo, gerente de Planificación y Clientes del tren subterráneo capitalino, detalló en Cooperativa la apertura del tercer Demo Day para emprendedores.
Explicó que los proyectos seleccionados recibirán financiamiento para sus pilotos y la posibilidad de concretar un contrato permanente.
El representante de Metro destacó que "nos interesa mucho contar con soluciones que nos permitan ver en tiempo real todo lo que está pasando" en las estaciones.