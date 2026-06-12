Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago14.7°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Economía | Pymes

DemoDay 2026: Metro llama a startups para modernizar su red mediante soluciones tecnológicas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Carlos Melo, gerente de Planificación y Clientes del tren subterráneo capitalino, detalló en Cooperativa la apertura del tercer Demo Day para emprendedores.

Explicó que los proyectos seleccionados recibirán financiamiento para sus pilotos y la posibilidad de concretar un contrato permanente.

DemoDay 2026: Metro llama a startups para modernizar su red mediante soluciones tecnológicas
 ATON (referencial)

El representante de Metro destacó que "nos interesa mucho contar con soluciones que nos permitan ver en tiempo real todo lo que está pasando" en las estaciones.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Carlos Melo, gerente de Planificación y Clientes de Metro, explicó en Cooperativa el lanzamiento de su tercer "DemoDay", una convocatoria a startups y empresas tecnológicas para resolver desafíos críticos en movilidad, infraestructura y experiencia de viaje.

En una nueva edición de Esa es la Idea, el ingeniero civil subrayó que el plan de expansión requiere mayor productividad, por lo que buscan herramientas digitales. Afirmó que "nos interesa poder utilizar la tecnología para ser más productivos" y así entregar las nuevas líneas ferroviarias en los plazos originalmente planificados.

Respecto al mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas, la empresa apuesta por modelos predictivos. El gerente señaló que buscan "desarrollar modelos predictivos que nos permitan adelantarnos a las fallas" para asegurar la disponibilidad constante de los equipos para todos los pasajeros de la red.

La tercera línea de trabajo apunta a mejorar la comunicación ante contingencias operativas. Melo explicó que pretenden optimizar el flujo de personas y "poder informarle a cada persona cuál es la mejor alternativa para ella" mediante soluciones tecnológicas que personalicen la información entregada.

Las postulaciones para este concurso de innovación abierta estarán disponibles hasta el 31 de julio en el sitio web institucional. Los proyectos seleccionados recibirán financiamiento para sus pilotos y la posibilidad de concretar un contrato permanente con la principal red de transporte capitalina.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada