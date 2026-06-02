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DemoDay 2026: Metro busca empresas para crear soluciones innovadoras a sus desafíos

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (referencial)
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El Metro de Santiago dio inicio a la tercera versión de su "Demo Day", una convocatoria a startups y empresas tecnológicas a presentar soluciones innovadoras para los desafíos estratégicos que enfrenta el transporte subterráneo.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el gerente corporativo de Planificación y Clientes de Metro, Carlos Melo, detalló que la búsqueda se centra en tres áreas principales como la "construcción inteligente y gestión avanzada de obras", el "mantenimiento inteligente" para predecir posibles fallas en sistemas críticos y la "experiencia del cliente".

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