Puerto Varas quiere convertirse en un polo de innovación con el primer centro de startups de Chile

La ciudad de Puerto Varas se convertirá en un polo de innovación con la construcción del primer centro de startups de base científico-tecnológica de la macrozona sur de Chile; proyecto que cuenta con el apoyo estratégico del sector público y del privado.

El alcalde Tomás Gárate destacó en Esa es la Idea de Cooperativa la adjudicación de 7,5 millones de dólares de Corfo para potenciar el emprendimiento científico, y señaló que mediante la construcción de un laboratorio especializado la meta es "acelerar en ocho años 100 startups desde aquí", beneficiando a científicos locales.

El financiamiento estatal permitirá establecer un polo de desarrollo inédito en la zona. Gárate señaló que el objetivo es 100% biotecnológico, buscando que los emprendedores "puedan escalar y exportar soluciones al resto del país", rompiendo con el tradicional centralismo en la inversión.

"Queremos que esto surja no desde la capital", recalcó la autoridad, subrayando la importancia de descentralizar el conocimiento técnico para fortalecer la necesaria reactivación económica que requiere Chile.

El proyecto consolida a la ciudad tras ser reconocida internacionalmente por su gestión. El alcalde valoró este avance como un paso fundamental para "abrir una nueva industria", posicionando a la macrozona sur como referente de innovación aplicada a problemas de impacto global.