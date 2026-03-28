Feria de Capacitación 2026: revelan los cursos gratis para asistentes

La 14ª versión de la Gran Feria de Capacitación ofrecerá más de 170 cursos gratuitos para los especialistas de la construcción en la Estación Mapocho. El encuentro híbrido permitirá obtener certificados de aprobación de Inacap y el CFT Santo Tomás a quienes aprueben una evaluación final.

Los programas académicos se enfocarán en sostenibilidad y eficiencia técnica, destacando formaciones en paneles fotovoltaicos, climatización y sistemas avanzados de Metalcon. Estas jornadas buscan elevar la empleabilidad mediante el dominio de nuevas normativas eléctricas y técnicas de soldadura profesional.

Entre las líneas de los cursos destacan: