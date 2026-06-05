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Tópicos: Economía | Pymes

Las rutas de inversión para expandir proyectos de base tecnológica

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En otra edición de Esa es la idea, Jorge Rodríguez, CEO de Invexor, detalló las claves del Venture Capital para impulsar startups nacionales con potencial de escalamiento.

En tanto, la iniciativa Discovery A busca fortalecer el ecosistema emprendedor mediante tutorías especializadas y mentorías estratégicas sin costo inicial.

Las rutas de inversión para expandir proyectos de base tecnológica
 Unsplash

"Discovery A entrega respuesta oportuna, información total y acompañamiento leal para que los emprendedores sean los verdaderos héroes", destacó el experto sobre el programa.

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En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, Jorge Rodríguez, CEO de Invexor, analizó las rutas de inversión para expandir proyectos de base tecnológica. El experto definió este financiamiento como esencial para empresas que inician su desarrollo.

Rodríguez enfatizó la complejidad de este proceso: "El Venture Capital es una fuente de financiamiento para empresas en etapa temprana que no acceden a la banca tradicional". Agregó que este modelo asume riesgos de forma responsable para potenciar innovaciones de alto valor.

Sobre el programa Discovery A, el ejecutivo destacó la alianza con el Centro de Innovación UC y Corfo. "Buscamos dar certezas en tres semanas sobre si podemos acompañar el financiamiento o qué corregir en el modelo de negocios", detalló el CEO.

La iniciativa ofrece formación gratuita y acompañamiento de largo plazo. Rodríguez aclaró que no buscan el control de las firmas: "Queremos que los emprendedores reciban el fruto de su éxito sin forzar condiciones ni aprovechar desconocimientos durante la etapa de crecimiento".

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