Las rutas de inversión para expandir proyectos de base tecnológica
En otra edición de Esa es la idea, Jorge Rodríguez, CEO de Invexor, detalló las claves del Venture Capital para impulsar startups nacionales con potencial de escalamiento.
En tanto, la iniciativa Discovery A busca fortalecer el ecosistema emprendedor mediante tutorías especializadas y mentorías estratégicas sin costo inicial.
"Discovery A entrega respuesta oportuna, información total y acompañamiento leal para que los emprendedores sean los verdaderos héroes", destacó el experto sobre el programa.