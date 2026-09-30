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Tópicos: Mundo | Irak | Tropas

Trump califica retiro estadounidense desde Irak como "el fin de una incursión en el infierno"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

"Este día es una victoria decisiva sobre el Estado Islámico, que está completamente diezmado... Yo los diezmé y los eliminé en mi primera Administración", se jactó el mandatario.

Contrapuso este "ordenado" proceso con el caótico repliegue desde Afganistán en 2020, "donde se abandonó gran parte del equipo militar y 13 militares perdieron la vida".

Trump califica retiro estadounidense desde Irak como
 EFE (archivo/referencial)

EE.UU. mantuvo tropas en el país árabe entre 2003 y 2011, y regresó desde 2014 hasta este 30 de septiembre de 2026. "Mucha gente quería que permaneciéramos allí indefinidamente", aseveró Trump.
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El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que la retirada de las tropas de su país de Irak anunciada hoy mismo "representa una victoria para Estados Unidos", para la nación árabe y para la lucha contra el Estado Islámico (EI).

"¡Hoy me complace anunciar que las últimas fuerzas estadounidenses abandonan Irak!", afirmó Trump durante un acto celebrado en la Casa Blanca en el que leyó parcialmente un mensaje que, casi de manera simultánea, publicó en redes sociales.

"Este día es una victoria para Estados Unidos. Es una victoria para Irak y una victoria decisiva sobre el EI, que ha sido completamente diezmado y es la razón por la que desembarcamos allí en primer lugar. Yo los diezmé y los eliminé durante mi primera Administración", añadió el republicano.

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Donald Trump calificó la jornada como "una victoria para Estados Unidos" y para la nación árabe tras años de conflicto. (FOTO: EFE)

Trump subrayó que las tropas estadounidenses abandonan este despliegue "dejando a Irak con un nuevo y magnífico primer ministro, Ali al-Zaidi", político al que se jactó de haber apoyado "plenamente desde el principio".

Críticas a la evacuación de Afganistán

El magnate neoyorquino insistió en comparar esta retirada con la de Afganistán, que se produjo bajo el mandato de su predecesor, Joe Biden, y la cual ha criticado repetidamente, especialmente en lo que se refiere a los atentados que costaron la vida de trece militares estadounidenses en el aeropuerto de Kabul en los momentos previos al repliegue.

Trump apuntó a que la acción de hoy se realizó de manera ordenada, "a diferencia de Afganistán, donde se abandonó gran parte del equipo militar y todo lo demás, y donde trece militares perdieron la vida".

"Esta retirada ordenada de las fuerzas y el equipo de la coalición de la Base Aérea de Erbil marca el final de una incursión en el infierno que resultó sumamente costosa", afirmó.

"Mucha gente quería que permaneciéramos allí indefinidamente. Tuve que elegir entre quedarnos o irnos, y tuve la certeza absoluta de que había llegado el momento de que Estados Unidos regresara a casa", concluyó el mandatario estadounidense.

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El calendario de salida paulatina había sido fijado en 2024 y concluye formalmente este 30 de septiembre. (FOTO: EFE)

Fin de una década de coalición militar en Irak

Ali al Zaidi anunció hoy el fin de la coalición internacional liderada por EE.UU., que estuvo desplegada en Irak desde 2014. La salida de las tropas que lucharon contra el EI fue acordada en 2024, cuando se estableció un cronograma para la salida paulatina de soldados extranjeros que culminó definitivamente este 30 de septiembre.

Las fuerzas estadounidenses abandonan nuevamente el país árabe después de haber liderado la invasión de 2003 para derrocar al dictador Sadam Husein, que finalizó con la retirada de tropas en 2011.

Regresaron a Irak en 2014 por solicitud del Gobierno para hacer frente al EI, que llegó a ocupar un tercio del territorio en el apogeo de la expansión del autoproclamado "emirato".

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