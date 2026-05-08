Ad portas del Día de la Madre, fecha clave para impulsar las ventas presenciales, el gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), George Lever, advirtió que el panorama del sector ha cambiado debido a la cautela de los consumidores ante la incertidumbre económica.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el economista explicó que, si bien la industria mantiene tasas positivas, existe una evidente "desaceleración en relación al año pasado".

"Si uno mira lo que pasó el año pasado con la inversión, (el resultado) fue muy bueno después de haber estado retenida por largo tiempo. Eso estaba operando razonablemente bien hasta fines de febrero cuando ocurren los ataques a Irán, y ahí empezaron a haber muchos ruidos", argumentó.

Finalmente, el experto señaló que en 2025 "los argentinos jugaron un rol muy relevante dentro de la recuperación que tuvo el comercio. Este año lo está haciendo el comercio electrónico con crecimientos sobre el 10%, en un escenario donde la economía ha estado cayendo en los últimos meses y el comercio se está desacelerando".

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