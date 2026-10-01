¿Cuándo será el Cyber Monday 2026 en Chile y cómo aprovecharlo?

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) anunció esta semana la fecha de la nueva edición del Cyber Monday en Chile, que marcará los 15 años de estos eventos, periodo en que el comercio electrónico pasó de ser un canal incipiente a consolidarse como parte relevante de la actividad comercial del país.

Con uno de los índices de uso de internet más alto de la región, nuestro país se ha transformado desde hace años en un atractivo mercado para la venta en línea, tanto de grandes empresas como de pequeños emprendedores, que buscan aumentar sus ventas con descuentos pronunciados.

"Partimos con 33 mil transacciones y hoy estos eventos alcanzan cerca de 5 millones. Ese crecimiento ha sido posible gracias a un trabajo sostenido de las empresas, que han sido capaces de colaborar, generar confianza y avanzar en seguridad, tecnología y medios de pago. Puede sonar fácil, pero detrás de estos 15 años ha habido mucho trabajo para construir una industria que hoy es parte fundamental del comercio en Chile", señaló María Teresa Vial, presidenta de la CCS.

¿Cuándo es el Cyber Monday 2026?

Los organizadores determinaron que el Cyber Monday 2026 se realizará desde las 0:00 horas del lunes 5 de octubre, hasta las 23:59 del miércoles 7 de octubre.

Las marcas que participan de forma oficial figuran en el sitio web del evento, y están repartidas en 25 categorías, entre las que se destacan tecnología, viajes, hogar, vestuario, salud y belleza, así como mascotas, ferretería e instituciones benéficas.

Para esta versión se esperan ventas cercanas a los 460 millones de dólares, lo que representaría un crecimiento en torno al 3% respecto de 2025, junto con aproximadamente 4,5 millones de transacciones.

Recomendaciones de compra

Para quienes vayan a aprovechar las ofertas, la CCS dispuso algunas recomendaciones al momento de la compra y la posventa: por ejemplo, crear un usuario con anticipación en el sitio de cada marca, informarse acerca de los términos y condiciones, o preferir la redirección desde la página oficial.

También instaron a verificar que el sitio web donde vayan a adquirir productos cuente con los requisitos mínimos de seguridad, estar atentos al uso de pasarelas de pago formales, y como es costumbre, exigir el comprobante de venta.

Por último, la CCS recuerda que en el marco del evento, la Ley del Consumidor aplica igual que en cualquier compra online: existe derecho a retracto en los plazos legales y a la garantía legal del producto. El reclamo se hace ante la marca respectiva, y Cyber mantiene un canal de contacto para casos de las marcas adheridas.