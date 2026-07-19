SNA descartó "afectaciones significativas" en producción agrícola y alza de precios por lluvias

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) afirmó esta jornada que "no se han registrado afectaciones significativas en la producción agrícola" producto del sistema frontal, por lo que "existe abastecimiento suficiente y no debiera producirse un alza de precios de alimentos".

En una declaración pública, el gremio lamentó "profundamente la pérdida de vidas humanas y los daños que han sufrido numerosas familias".

"Si bien entre Atacama y Los Lagos se registran daños importantes en caminos, puentes, redes eléctricas y conectividad rural, no hay afectaciones significativas en la producción agrícola. Existe abastecimiento suficiente y no debiera producirse un alza de precios de alimentos", agregó.

Asimismo, "las precipitaciones están permitiendo recuperar los embalses tras la sequía más prolongada de los últimos mil años y un déficit de nieve que, hace solo cinco días, alcanzaba el 92%".

"En Coquimbo, los embalses La Paloma, Cogotí y Puclaro recibieron en conjunto más de 100 millones de metros cúbicos, fortaleciendo la disponibilidad de agua para consumo humano y actividades productivas durante los próximos tres a cinco años", resaltó la SNA.

"El agua se transforma en alimentos, empleo, exportaciones y crecimiento económico. Contar con mayor disponibilidad hídrica permitirá recuperar superficie productiva, aumentar la producción y fortalecer la actividad económica de las regiones", sostuvo el gremio liderado por Antonio Walker.

Sin embargo, "lamentamos que una parte importante de esta agua termine vertiéndose en el mar, porque Chile no cuenta con suficiente infraestructura para captarla, conducirla y almacenarla. Esta emergencia confirma la urgencia de acelerar embalses, recarga de acuíferos, mejoramiento de canales, desalación y riego tecnificado", cerró el comunicado.