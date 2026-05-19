Codelco, Universidad de Chile y la PUC crearán Instituto de Minería Compleja

Codelco, la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica firmaron un Memorándum de Entendimiento con el fin de crear el Instituto de Minería Compleja, entidad científico-industrial autónoma que buscará desarrollar soluciones tecnológicas para los desafíos de este rubro.

El instituto articulará cuatro focos estratégicos de investigación: geociencias avanzadas, diseño geomecánico, mecanización y automatización en zonas de riesgo, y datos e inteligencia artificial aplicada para las operaciones, buscando potenciar significativamente tanto el desarrollo de conocimiento como la generación de negocios y empresas de base tecnológica en torno a la industria minera.

Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, comentó que "nuestro propósito es ser pilar del desarrollo sostenible de Chile y el mundo. Lo que hemos firmado es exactamente eso: estamos impulsando un desarrollo tecnológico que permita enfrentar desafíos que son estructurales para la minería del futuro, mientras fortalecemos en Chile el conocimiento que la industria global necesita y aún no tiene".

"Son las soluciones para la minería del siglo XXI que se desarrollarán acá, mirando y conversando con el mundo y con talento chileno formado en nuestras históricas universidades. Esta iniciativa es una contribución que honra y trasciende a Codelco", añadió.

El texto establece todo este año como plazo para completar su diseño y definir los elementos esenciales para la creación del instituto, periodo en que las tres instituciones trabajarán en el benchmarking de modelos internacionales de institutos científico-industriales, el diseño de las líneas de I+D centrales, la definición de la figura jurídica y los estatutos, el modelo de financiamiento a diez años, la estructura organizacional y la identificación de potenciales socios estratégicos.

Esta nueva entidad tendrá un financiamiento basal de hasta 10 millones de dólares anuales por 10 años.