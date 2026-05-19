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Tópicos: Economía | Sectores productivos | Minería

Codelco, Universidad de Chile y la PUC crearán Instituto de Minería Compleja

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se trata de una entidad científico-industrial autónoma que buscará desarrollar soluciones tecnológicas para los desafíos de este rubro.

Tendrá un financiamiento basal de hasta 10 millones de dólares anuales por 10 años.

Codelco, Universidad de Chile y la PUC crearán Instituto de Minería Compleja
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Codelco, la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica firmaron un Memorándum de Entendimiento con el fin de crear el Instituto de Minería Compleja, entidad científico-industrial autónoma que buscará desarrollar soluciones tecnológicas para los desafíos de este rubro.

El instituto articulará cuatro focos estratégicos de investigación: geociencias avanzadas, diseño geomecánico, mecanización y automatización en zonas de riesgo, y datos e inteligencia artificial aplicada para las operaciones, buscando potenciar significativamente tanto el desarrollo de conocimiento como la generación de negocios y empresas de base tecnológica en torno a la industria minera.

Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, comentó que "nuestro propósito es ser pilar del desarrollo sostenible de Chile y el mundo. Lo que hemos firmado es exactamente eso: estamos impulsando un desarrollo tecnológico que permita enfrentar desafíos que son estructurales para la minería del futuro, mientras fortalecemos en Chile el conocimiento que la industria global necesita y aún no tiene".

"Son las soluciones para la minería del siglo XXI que se desarrollarán acá, mirando y conversando con el mundo y con talento chileno formado en nuestras históricas universidades. Esta iniciativa es una contribución que honra y trasciende a Codelco", añadió.

El texto establece todo este año como plazo para completar su diseño y definir los elementos esenciales para la creación del instituto, periodo en que las tres instituciones trabajarán en el benchmarking de modelos internacionales de institutos científico-industriales, el diseño de las líneas de I+D centrales, la definición de la figura jurídica y los estatutos, el modelo de financiamiento a diez años, la estructura organizacional y la identificación de potenciales socios estratégicos.

Esta nueva entidad tendrá un financiamiento basal de hasta 10 millones de dólares anuales por 10 años.

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