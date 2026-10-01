Chile no enfrenta una recesión estructural en su industria cuprífera, sino una fluctuación transitoria explicada por la propia naturaleza geológica de los yacimientos de rajo abierto, aseguró este jueves Gustavo Lagos, académico de la Escuela de Ingeniería de Minería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien pronosticó un repunte productivo para el corto plazo capaz de dinamizar el Producto Interno Bruto (PIB).

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el experto desestimó los diagnósticos alarmistas que señalan una contracción permanente en el principal sector económico del país frente a las bajas cifras de extracción reportadas en meses recientes.

"No hay recesión en el cobre chileno. Lo que pasa es que no hemos podido aumentar la producción, pero eso no es una recesión. Una recesión es que la disminuyamos en forma permanente. Esto no es permanente, esto se va a recuperar y es posible que de aquí a seis-siete años más estemos cerca de los 6 millones (de toneladas). Es posible, no es seguro", señaló.

De acuerdo con el diagnóstico de Lagos, "el punto de inflexión ya pasó, fue este año y el año pasado. Ahora se empieza a recuperar la producción, porque hay muchas faenas que van a contribuir positivamente (...) El próximo año va a aumentar la producción en unas 200-300 mil toneladas, tal vez un poco más, gracias a la contribución de varias minas que están en operación y algunos proyectos que están entrando en operación en este momento".

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