Pensiones: Boric apareció por sorpresa en vocería y defendió reforma impugnada por Kast

El Presidente Gabriel Boric hizo una inesperada aparición en la tradicional vocería de los lunes en La Moneda, donde destacó la implementación de la reforma previsional en medio de las críticas de su Gobierno a la controvertida propuesta presidencial del candidato republicano, José Antonio Kast, de eliminar el préstamo solidario.

Si bien el tema principal de la vocería era la celebración del tercer aniversario de la entrada en vigencia del Copago Cero en el área de la salud, el Mandatario hizo una pequeña intervención al inicio para recordar que, a partir de mañana, la Pensión Garantizada Universal (PGU) subirá a 250 mil pesos para las personas de 82 años o más, como se acordó en la reforma de pensiones.

#VoceríaInforma | Presidente Gabriel Boric: "Mañana 2 de septiembre comienza el pago de la PGU, que aumenta a $250.000 para personas de 82 años y más. Las personas mayores que han trabajado toda su vida van a ver un beneficio concreto". pic.twitter.com/aQFjRMMcDh — Vocería de Gobierno de Chile (@voceriagobierno) September 1, 2025

Sin embargo, también se refirió a la propia reforma y rememoró que "costó más de una década" que saliera adelante: "Varios gobiernos trataron y no había acuerdo", dijo.

Sin embargo, "con buena política y con acuerdos transversales, donde hubo gente de distintas posturas que se atrevió a no tener el 100% de lo quería, se llegó a un punto de encuentro, pensando en los chilenos y chilenas que lo necesitan", valoró Boric.

"Esa es la buena política: independientemente de las diferencias que tengamos quienes estemos en ella, trabajamos para mejorar la vida de quienes están en su casa", destacó el Presidente.

Si bien no mencionó explícitamente a Kast, el mensaje del Mandatario se da en un contexto en el que varios de sus ministros han criticado la propuesta del republicano de eliminar el préstamo solidario; idea que está contenida en la reforma y que -defienden- ayudará a subir el monto de las pensiones.