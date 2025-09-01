Pensiones: Boric apareció por sorpresa en vocería y defendió reforma impugnada por Kast
El Mandatario destacó que este martes sube la PGU a 250 mil pesos gracias a la iniciativa, que fue resultado de "acuerdos transversales".
"Hubo gente de distintas posturas que se atrevió a no tener el 100% de lo que quería y llegó a un encuentro, pensando en los chilenos y chilenas que lo necesitan", valoró.
Boric no mencionó explícitamente a Kast, pero su mensaje se suma al de varios ministros que sí lo han hecho, lo que ha llevado al Partido Republicano a acusar intervencionismo.