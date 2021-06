Rocío Toscano contra Luis Gnecco: "Debería estar en la cárcel, es un peligro"

La actriz Rocío Toscano se fue contra Luis Gnecco en contexto de la denuncia de violencia intrafamiliar puesta por su ex esposa que lo dejó con prohibición de acercarse a la víctima mientras dure la investigación.

A través de sus historias de Instagram y usando un filtro facial, Toscano criticó que el actor no quedara con otras medidas cautelares más severas como prisión preventiva.

"¿Cacharon que Luis Gnecco está defendido por el abogado de Piñera? Salió el libertad. No lo formalizaron como corresponde. No va a estar en la cárcel. Más encima, con prohibición de acercarse a la víctima. ¿Qué hue... la justicia de este país?", dijo.

"¿Cómo es la hu..? Está bien que el loco tenga contactos, pero ese hu.. debería estar en la cárcel, es un peligro para la sociedad", agregó.

Al final de la tanda de historias, la actriz quiso recordar una anécdota que vivió con el actor: "Cuando yo estaba empezando a actuar me encontré con el Luis Gnecco y unos amigos de Osorno me dijeron 'oye, consíguenos saludos de alianza' y yo fui, estaba este viejo cul... y le dije 'oiga señor, caballero, ¿me puede hacer un saludo?', y me dijo 'no, si es saludo, no'. Entonces, el viejo cul... como que ni ahí y de ahí supe que era un conche.... el viejo".

Cabe destacar que Toscano posteriormente borró las historias subidas.