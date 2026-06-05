"Amos del Universo" demuestra que "He-Man" aún tiene el poder

"Amos del Universo" ("Masters of the Universe") marca el regreso a los cines del héroe más poderoso del universo, protector de los secretos del Castillo Grayskull en su eterna lucha contra el maligno "Skeletor" y sus demoníacas fuerzas.

Tras el fracaso de la adaptación cinematográfica de 1987 con Dolph Lundgren, la legendaria línea de juguetes de Mattel asumió el nuevo desafío en la gran pantalla de la mano del director Travis Knight, quien tenía experiencia dando un giro optimista y emotivo a marcas conocidas con "Bumblebee", además de un celebrado paso por el estudio de animación stop-motion Laika.

Fue ahí donde trabajó junto al guionista Chris Butler, quien fuera director de "Paranorman" y uno de los escritores de "Kubo and the Two Strings", que dirigió Knight, reuniéndose ahora para viajar hasta el planeta Eternia con una película que no solo toma todas las lecciones aprendidas del anterior intento cinematográfico, sino que también es muy consciente del fenómeno cultural generado en torno a los juguetes.

Desde la primera línea de figuras de acción a todas las series animadas, pasando por la película y los memes, las parodias y las tendencias en redes sociales, "Amos del Universo" lo entiende todo.

Jamás se toma demasiado en serio, se ríe de sí misma y nos entrega la superproducción más entretenida de lo que va del año.

Nicholas Galitzine da vida al "Príncipe Adam" en la nueva película.

Tomando como base la mitología más popular de la saga, la película reimagina los orígenes del "Príncipe Adam" (Nicholas Galitzine) al verse obligado al exilio en la Tierra, lejos de su natal Eternia, para escapar de un devastador ataque de "Skeletor" (Jared Leto) que consumió al reino. Pasan 15 años y "Adam" vive una vida normal como un humano cualquiera, trabajando en una compañía como parte del equipo de recursos humanos, pero sin olvidar el mundo de fantasía del que vino.

Ahí está uno de los mayores aciertos de la nueva encarnación cinematográfica, pues resulta tener mensajes más profundos de lo que uno podría esperar. Bajo su colorido empaque se presenta una defensa apasionada de la imaginación, a no dejar de fantasear ni soñar.

Envejecer no nos obliga ser adultos estancados en los supuestos estándares que nos exige la sociedad, sino que podemos ir más allá y romper los moldes, aunque genere rechazo en los otros. Allí se encuentra el poder, en nosotros mismos.

Cuando la historia lleva a nuestro protagonista de vuelta a Eternia, damos cuenta de que la nostalgia no siempre es tan confiable y, al ser mal llevada, endulza recuerdos que pueden no haber sido tan perfectos. Una vez que nuestro personaje entiende aquello y abraza como fortalezas lo que el resto veía como debilidades, la película agarra vuelo hasta un tramo final que es un deleite sin pausa.

Jared Leto como "Skeletor" es un antagonista de temer.

Galitzine está muy bien como "He-Man" y mucho mejor como "Adam", siendo encantador, algo ingenuo, pero con un corazón gigante, mientras que todos en el elenco tienen su momento para brillar, desde "Teela" (Camila Mendes) hasta villanos como "Trap Jaw" (Sam C. Wilson).

Pero quien se roba la película es el mismísimo "Skeletor", con un Leto que lo da todo bajo la calavera digital y la voz modificada, adorando tanto ser un villano que se divierte a cada instante. Sumamente expresivo, burlesco y teatral, es más cercano al archienemigo de "He-Man" de la serie animada de Filmation que a cualquier otra encarnación del personaje, pero eso no lo hace un villano menos formidable. Al contrario, es un antagonista de temer.

Los colores brillan en esta película, los diseños y vestuarios de los personajes son fieles sin caer en el ridículo y la priorización de los efectos prácticos por sobre los digitales en la recreación de Eternia es un acierto gigante, evitando la sensación de que todo ocurre frente a una pantalla verde.

Además, logra jugar inteligentemente con ideas que hoy podrían sonar infantiles, permitiendo que todo funcione dentro de la fantasía.

"Amos del Universo" demuestra que "He-Man" aún tiene el poder a más de 40 años del debut de la línea de juguetes, con una mitología que evoluciona siendo muy consciente de todo lo que hubo en el camino.

"Amos del Universo" ya está en cartelera en los cines de Chile.