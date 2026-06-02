Bizarrap se suma "Toy Story 5" junto a Bad Bunny

El productor y artista argentino Bizarrap se incorporó al elenco de voces en español de "Toy Story 5", donde interpretará a un nuevo personaje, uniéndose a Bad Bunny como otra de las estrellas destacadas que forman parte del filme.

El argentino, ganador de cuatro Premios Latin Grammy, dará vida a un excéntrico y protector integrante de la comunidad de juguetes llamado "Santa de Jardín", que aparece en el patio trasero de una zona residencial de la película, de acuerdo con un comunicado divulgado este lunes por The Exclusive Agency, representante del artista.

El personaje del creador de las "Bizarrap Sessions" compartirá una escena con el juguete "Pizza con anteojos" cuya voz es prestada por Bad Bunny, según la misma fuente.

Esta es la primera vez que el argentino llega a la gran pantalla, quien en paralelo continúa lanzando música y participando en festivales en América Latina.

La cinta, dirigida por Andrew Stanton y producida por Lindsey Collins, se estrena el próximo 18 de junio, cuya banda sonora contará con una canción interpretada por la cantante estadounidense Taylor Swift.