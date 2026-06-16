Critican al doblaje latino de "Shrek 5" por cambiar la voz del ogro

Una polémica se ha levantado en redes sociales con el lanzamiento del nuevo tráiler de "Shrek 5", ya que la quinta entrega de la saga animada de DreamWorks tuvo un drástico cambio en la voz latina de uno de sus protagonistas.

El doblaje hispanoamericano de la película trae de vuelta a las reconocidas voces de Eugenio Derbez ("Burro") y Dulce Guerrero ("Fiona"), pero "Shrek" tiene una voz completamente nueva, lo que ha generado múltiples críticas de los fanáticos.

Alfonso Obregón, el actor de doblaje mexicano que dio su voz al ogro en las cuatro películas anteriores y en todos los proyectos paralelos, no regresó en la quinta película.

Desde Universal Pictures y DreamWorks no han explicado las razones por las cuales Obregón fue reemplazado, tanto así que aún se desconoce la identidad del nuevo actor de doblaje de "Shrek".

Eso sí, el mexicano había dado luces de que solamente volvería al proyecto si se cumplían ciertos requisitos, como un aumento salarial y ser el director del doblaje, además de exigir que la promoción latinoamericana tuviera su nombre en los afiches y no el de Mike Myers, la voz del ogro original.

Obregón también enfrentó un proceso legal al ser acusado de presunto abuso sexual agravado por una de sus alumnas, en el contexto de un curso de doblaje. El mexicano fue absuelto y declarado inocente, pero la situación tuvo consecuencias negativas en su carrera, perdiendo varios trabajos.

"Shrek 5" tiene previsto su estreno en cines el 30 de junio de 2027.