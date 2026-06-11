Pixar sorprende con un nuevo estilo de animación en "Gatto": Tráiler y fecha de estreno

Disney liberó este jueves el primer tráiler de la nueva película de Pixar, "Gatto", la cual tiene al laureado estudio apostando por un novedoso estilo de animación que combina lo tradicional, pintado a mano, con las tecnologías modernas.

Casi como si un storyboard cobrara vida, la próxima apuesta original del estudio detrás de "Toy Story 5" y "Hoppers" nos transporta al mundo secreto de los gatos de Venecia, Italia.

Ahí conoceremos a "Nero" (voz de Mark Ruffalo), un pícaro gato negro que, tras años de ingeniárselas por los canales y callejones de la supersticiosa Venecia, comienza a cuestionarse si realmente vivió como debía.

Endeudado con "Rocco" (voz de Laurence Fishburne), el jefe de la mafia felina local, "Nero" se encuentra en un dilema y se ve obligado a forjar una amistad totalmente inesperada que podría llevarlo a encontrar su propósito, a menos que Venecia acabe con él primero.

Dirigida por Enrico Casarosa y producida por Andrea Warren, el equipo creativo detrás de "Luca", se estrenará en cines el 4 de marzo de 2027.