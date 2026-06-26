"Stitch" vuelve a la animación con nueva aventura para los cines

Existe mucho cariño por "Lilo y Stitch", la película animada de Disney de 2002 dirigida por Dean DeBlois y Chris Sanders que, al ritmo de Elvis Presley, nos presentó a una niña que no encuentra su lugar en el mundo y a una caótica criatura que llega desde el espacio exterior, sin saber lo mucho que se necesitaban el uno al otro.

Tras el éxito de su adaptación live-action y el anuncio de una secuela que escribirá y dirigirá Sanders -cocreador y también la voz del Experimento 626-, los fans pedían a gritos un regreso del caótico personaje a la animación y desde Disney cumplieron.

En el marco del Festival de Annecy, el evento más importante que tiene la animación a nivel mundial y el segundo certamen más grande de Francia después de Cannes, se anunció el nuevo cortometraje original "Lilo y Scratch".

Desde el estudio ratificaron la noticia este jueves, en el que se conmemora el Día de Stitch. Es que cada 26 de junio se celebra a la caótica mascota alienígena, porque, en EE.UU. y Japón, el formato para escribir y leer una fecha es empezando por el año, seguido del mes y luego el día. Por ello, el 26 de junio es 6/26, tal como el nombre original del Experimento 626.

La nueva aventura presenta a "Stitch" finalmente encontrando alguien a su altura, para su desgracia, en la forma de un curioso gatito.

Este corto acompañará las funciones de "Hechizo: Bienvenidos a Hexe" ("Hexed"), el sexagésimo quinto largometraje de Walt Disney Animation Studios, que se estrena en cines el próximo 26 de noviembre.