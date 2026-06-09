Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago11.2°
Humedad71%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Cine | Animación

"Super Mario Galaxy" es la primera película de 2026 que supera los US$1.000 millones

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La recaudación ha sido superior a "Michael" y "El diario viste a la moda 2".

 Universal

La película anterior de la franquicia llegó a recaudar cerca de 1.400 millones de dólares en todo el mundo.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La película "Super Mario Galaxy Movie" superó los mil millones de dólares de recaudación en todo el mundo y se convierte en el primer largometraje estrenado en 2026 que alcanza esta cifra.

Según datos del sitio especializado Box Office Mojo, la cinta ha recaudado 428,5 millones en Norteamérica -Canadá y Estados Unidos- y 571,5 millones en el resto de los mercados desde su estreno el pasado 1 de abril.

"Super Mario Galaxy Movie" tuvo un presupuesto de 110 millones de dólares, una cifra relativamente baja para una película de animación. La película anterior de la franquicia fue un fenómeno y llegó a recaudar cerca de 1.400 millones de dólares en todo el mundo.

La película cuenta con las voces de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Keegan-Michael Key y Jack Black, que también protagonizaron la primera entrega, y que suma en esta película las voces de Donald Glover, Glen Powell y Benny Safdie.

La película inspirada en el personaje de la saga de Nintendo es la que más ha recaudado en 2026.

Le siguen "Michael" con 888 millones de dólares, "Project Hail Mary" con 679 millones y "El diario viste a la moda 2", con 663 millones de dólares de recaudación en todo el mundo.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada