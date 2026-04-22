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Tópicos: Magazine | Cine

"Super Mario Galaxy: la película" superó el millón de espectadores en Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Hace unos días la película consiguió la mejor recaudación del año a nivel mundial.
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La cinta "Super Mario Galaxy: la película" sigue rompiendo la taquilla mundial y Chile no es la excepción.

Según informó la distribuidora de la producción, la película superó el millón de espectadores en territorio nacional, convirtiéndose en el largometraje más visto en los cines chilenos este año.

De acuerdo al sitio Box Office Mojo, "Super Mario Galaxy: la película" ha amasado poco más de 3 millones de dólares por sus exhibiciones en Chile.

A nivel mundial, la cinta producida por Nintendo e Illumination es la más taquillera del año con más de 750 millones de dólares recaudados en todso el mundo.

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