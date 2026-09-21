Un nuevo y violento Cruzado Enmascarado surge en "Batman Knightfall Parte 2"

Un renovado y violento Cruzado Enmascarado surge en "Batman Knightfall Parte 2: Knightquest", la segunda parte de la ambiciosa adaptación animada de la saga "Knightfall", conocida en Latinoamérica como "La Caída del Murciélago".

Con un estreno esperado para fines de 2026, el tráiler muestra a un parapléjico "Bruce Wayne" tomando la decisión de ser sucedido por "Jean-Paul Valley / Azrael", quien se transforma en un "Batman" violento e inestable, lejos de los ideales del Hombre Murciélago.

"'Batman' yace destrozado tras caer víctima del siniestro cerebro criminal 'Bane'. Con 'Bruce Wayne' paralizado de cintura para abajo e incapaz de seguir siendo Batman, hay que elegir a un nuevo sucesor para defender Gotham. 'Jean-Paul Valley', el hombre también conocido como 'Azrael', debe asumir el papel de 'Batman'. Pero, ¿serán sus métodos más violentos lo suficientemente eficaces como para detener a 'Bane'?", detalló la sinopsis.

"Batman: Knightfall" es la adaptación animada en tres partes del famoso evento noventero homónimo que abarcó todos los cómics de la línea del Caballero Oscuro de la época, a lo largo de 86 números y con escritores de la talla como Alan Grant, Chuck Dixon, Dennis O'Neil, Doug Moench y Jo Duffy.

La primera parte de la trilogía, que se tituló "Batman: Knightfall Parte 1: Knightfall", se estrenó el pasado 25 de agosto en plataformas digitales, sin fecha de lanzamiento en el streaming HBO Max.