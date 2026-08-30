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Tópicos: Magazine | Cine

Anne Hathaway se une a Tom Cruise para la secuela de "Days Of Thunder"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La película original fue estrenada en 1990.

Anne Hathaway se une a Tom Cruise para la secuela de
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El actor Tom Cruise anunció que la actriz Anne Hathaway se unió al elenco de la secuela de la película "Days of Thunder".

Tentativamente bautizada como "Days of Thunder 2", la cinta marcará el regreso del piloto NASCAR "Cole Trickle" (Cruise) bajo la producción de Paramount Pictures.

Por ahora se sabe que Hathaway encarnará a una dueña de un equipo de carreras y que Tom Cruise repetirá el papel de la cinta de 1990.

La secuela de "Days of Thunder" será estrenada el 2 de junio de 2028.

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