Anya Taylor-Joy estará en nueva película de "El Señor de los Anillos": ¿Cuál será su personaje?

La actriz Anya Taylor‑Joy sigue incrementando su presencia en la gran pantalla al confirmar su participación en la nueva película de la saga de "El Señor de los Anillos", que se conocerá como "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum".

El legendarium, la mitología creada por J.R.R. Tolkien, se expande con este largometraje dirigido y protagonizado por Andy Serkis, quien volverá a interpretar a "Sméagol / Gollum" gracias a la captura de movimiento con la que hizo escuela.

En concreto, la historia se desarrolla entre los eventos del cumpleaños de "Bilbo" y los sucesos en las Minas de Moria, vistos en "La Comunidad del Anillo".

Ahí será donde veremos a Taylor‑Joy como un personaje original llamado "Seren", quien es descrita como una elfa sindar del Reino del Bosque, siendo una letal agente de confianza del rey "Thranduil", padre de "Legolas" que volverá a ser interpretado por Lee Pace.

Elijah Wood e Ian McKellen regresarán como "Frodo" y "Gandalf", sumando entre los nuevos nombres a Kate Winslet como "Marigol", Leo Woodall como "Halvard" y Jamie Dornan como "Aragorn / Trancos", reemplazando a Viggo Mortensen.

La película, que tiene a Peter Jackson junto a sus socias Fran Walsh y Philippa Boyens como productores "involucrados en cada paso del proceso", se estrenará el 17 de diciembre de 2027 en cines.