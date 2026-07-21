Bardem: apoyo de Milei a Israel fue un peso para Argentina en el Mundial

El actor español Javier Bardem -quien estuvo en la final del Mundial 2026- cree que hubo una animadversión contra la selección de Argentina que tiene como causa el apoyo de su presidente, Javier Milei, al gobierno de Israel y la política armada contra Gaza y los palestinos, ejecutada por un "criminal de guerra" como Benjamín Netanyahu, quien públicamente respaldó a la albiceleste.

En una entrevista con el periodista Mehdi Hasan publicada en sus redes, el artista hispano expresó su felicidad el triunfo de su país en la final, pero se explayó sobre el poco apoyo que ha recibido Argentina, que en ese país ha sido catalogado como "campaña antiargentina".

"Tener a un presidente como Milei apoyando (un genocidio) y estando orgulloso de ello, y figuras como Netanyahu, Ben-Gvir, apuntando a Argentina como una representación de ellos -lo que no es justo para Argentina- ha traído un peso extra al partido que no creo que pertenezca al fútbol, pero está en el ambiente. No creo que sea justo, porque hay mucha gente en Argentina que no apoya a Milei, igual que hay mucha gente en Estados Unidos que no apoya a (Donald) Trump", dijo Bardem.

El actor de "No habrá paz para los malvados" explicó que aunque resulte extraño que se pueda mezclar fútbol y política, "es verdad que cuando el presidente apoya tan abiertamente a una persona que es un criminal de guerra como Netanyahu, quieres apoyar al otro equipo que no apoye a un criminal de guerra".

Por otro lado, reconoció que muchas personas de fuera de España, incluido el pueblo palestino, apoyó a la selección hispana en la final por la posición del gobierno español sobre Israel, frente a la tibieza de otros gobiernos europeos que están "hincando rodilla y acatando las órdenes de este loco, maniático, egomaniático líder (Trump), que no quiere nada más que llenarse los bolsillos, que es lo que ha hecho con esta guerra en Irán, Líbano y Gaza".

"Al menos (el presidente del gobierno español) Pedro Sánchez está dando un golpe en la mesa y diciendo: 'Esta no es la manera en la que queremos ser percibidos en el mundo y no es la manera en la que queremos actuar'", añadió, y aseguró que una de las razones de que él sea tan activo al apoyar a Palestina es que sabe que, como europeo, es "parte del problema".